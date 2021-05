Hammarby tog första bortasegern

Efter två raka bortaförluster i allsvenskan kan Hammarby räkna in den första trepoängaren utanför Tele2 arena. ”Bajen” vände underläge och slog Varberg med 3–1. – Vi sätter inte in bolljäveln och då är det fortfarande match, säger Varbergs Jon Birkfeldt till Discovery plus.

Hammarbys trippelbyte en kvart in i andra halvlek vid underläge 0–1 gav önskad effekt. 15 minuter senare hade underläget förvandlats till en ledning som man sedan höll matchen ut.