Knutby-fallet blir tv-serie – med Alba August

”Kalifat”-regissören Goran Kapetanovic ska göra tv-serie av Knutby-fallet. Alba August och Aliette Opheim spelar stora roller.

– Vi vill försöka förstå maktspelen och gruppdynamiken, säger regissören.

Det är ett drömjobb för vilken regissör som helst, säger Goran Kapetanovic över en hackig Zoom-linje.

– Alla i Sverige har ju sin bild av Knutby, av vad som hände i den här sekten. För mig är det intressant att undersöka vad som driver folk, hur de här mekanismerna fungerar.

Dramaserien i sex delar bygger på Jonas Bonniers roman ”Knutby”, som är en fiktiv skildring av händelserna som föranledde ett mord och ett mordförsök inom en frikyrklig församling i ett litet samhälle.

Goran Kapetanovic ser likheter mellan den här historien och den som han berättade i den hyllade serien om IS-resenärer, ”Kalifat”.

– Ja, absolut. Det handlar om att man använder sig av Guds ord för att komma till makten, få fördelar och påverka andra människor till att utföra handlingar, som grundar sig på grupptryck.

Både han och producenten Johannes Åhlund påpekar att tv-serien är en fiktiv berättelse, och att de inblandade inte kommer att heta ”Helge Fossmo” och ”Åsa Waldau” och så vidare.

– Det handlar om Knutby men det finns en distans. Det här är inte en dokumentär berättelse och vi är mer intresserade av psykologin än det juridiska. Där vilar vi mycket i de valen som Jonas Bonnier gjorde i sin roman, säger Johannes Åhlund och lägger till:

– Ju mer vi jobbar med det här desto mer inser vi att det är en historia som är relevant bortom kriminalfallet Knutby.

Alba August spelar barnflickan i tv-serien och hon får sällskap av Aliette Opheim (”Kalifat”) och Einar Bredefeldt (”Björnstad”).

– Det här ska bli ett psykologiskt drama och vi har lagt mycket tid på att hitta rätt skådespelare, det har inte handlat om att hitta look-a-likes. Det bli en känslomässigt stark serie, som kommer att påverka publiken, säger Goran Kapetanović.

Serien börjar spelas in i sommar och tänkt premiär blir det i vinter på C More, följt av TV4.