Kvinnlig Hall of Fame invigs

Roberta Flack, Valerie Simpson och Tawatha Agee, det är några av de kvinnor som nu väljs in i Women Songwriters Hall of Fame, skriver Billboard . Sammanlagt uppmärksammas tio kvinnor när man ska hålla sin första årliga gala. Bland namnen syns också bland andra Klymaxx, Deniece Williams, Jeri Keever ”Bunny” Hull, Mary Chapin Carpenter och Veryl Howard.

The Women Songwriters Hall of Fame vill uppmärksamma kvinnor som de menar har negligerats av den klassiska Songwriters Hall of Fame. Sedan organisationen grundades har endast 31 kvinnor av 439 namn valts in. I juni 2022 kommer också Mariah Carey att väljas in – samtidigt som tretton män.

– Vi vill att Songwriters Hall of Fame ska förstå att att kvinnor har utelämnats från samtalet alldeles för länge. Vi känner alla till personer som Dionne Warwick, Deniece Williams, Roberta Flack. Varför får de bara blommor?, säger Janice McLean DeLoatch, exekutiv producent och grundare till den kvinnliga versionen av galan.

Hall of Fame avböjde att kommentera eftersom de ”inte känner till The Women Songwriters Hall of Fame.