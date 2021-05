Vaccination avgörande för mer publik i sommar

Nästa steg i höjandet av publiktak och skruvandet i restriktioner kan tas under andra halvan av sommaren. Det bedömer Folkhälsomyndigheten i sitt förslag till plan för återgång till ett normalläge. Avgörande blir andelen vaccinerade i befolkningen.

Regeringens beslut om att tillåta mer publik på kultur- och idrottsevenemang från den 1 juni kan följas av ytterligare ett steg under sommaren. Kanske skulle det vara möjligt någon gång i juni/juli enligt det förslag till plan för öppning av samhället som Folkhälsomyndigheten nu har lämnat, på uppdrag av regeringen.

I september bedömer Folkhälsomyndigheten att ”samhället i stort kan återgå till ett normalläge”. Förutsatt förstås att smittan utvecklas enligt myndighetens scenarier.

Men vägen dit är kantad av mått på hur smittspridningen måste ner, hur antalet inlagda i intensivvård och slutenvård förutsätts minska och hur stor andel av den vuxna befolkningen som fått en första dos vaccin.

”Bedömningen är framförallt beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat”, skriver Folkhälsomyndigheten.

Sverige bedöms vara redo att släppa det mesta av restriktionerna och publiktaken i nivå 1, när minst 70 procent av befolkningen över 18 år har fått en första dos vaccin,. Det beräknas kunna ske i slutet av sommaren.

För nivå 2, vilken myndigheten tror kan vara nådd i juni/juli, krävs att minst hälften av alla vuxna har fått sin första vaccindos. Antalet personer i slutenvården på grund av covid-19 ska vara under 300 och av dem högst 70 i behov av intensivvård. Antalet smittfall får inte överstiga 200 per 100 000 invånare per 14 dagar och smittspridningen ska ha varit på stabil nedgång i minst två veckor.