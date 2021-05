Varning för underskott på olja

Färska prognoser pekar på ett växande underskott av olja på världsmarknaden när återhämtningen tar fart senare i år. Prognosen kommer efter flera dagars marknadsoro efter cyberattacken mot en stor oljeledning i USA, som pressat upp oljepriset.

Efterfrågan på olja överstiger redan utbudet. Och underskottet kommer till följd av framstegen med vaccinationer mot covid-19 att växa under året, enligt en färsk prognos från det internationella energiorganet IEA.

”Den förväntade ökningen av utbudet under återstoden av året kommer inte ens i närheten av att matcha vår prognos om en betydligt starkare efterfrågan efter andra kvartalet”, skriver IEA i en månadsrapport.

Utbudet från oljeländerna i Opec, Ryssland och de andra i den allians av oljeproducenter som har bildats ligger redan i dag 150 000 fat per dag under efterfrågan och gapet beräknas öka till 2,5 miljoner fat per dag till slutet av 2021, enligt IEA.

Nya smittvågor i pandemin i länder som Brasilien, Thailand och Indien antas inte påverka utvecklingen som det ser ut nu. Men situationen i Indien är enligt IEA en påminnelse om att det finns stora inslag av osäkerhet i prognosen.

”Tills det att pandemin är under kontroll kommer volatiliten på marknaden troligen att bestå”, skriver IEA.

Oljemarknaden skakas även av cyberattacken mot den stora amerikanska oljeledningen Colonial Pipeline, som med olja från raffinaderier i Texas normalt står för 45 procent av oljeförsörjningen i det befolknings- och industritäta nordöstra USA.

Det är i dagsläget oklart hur länge oljeledningen kommer vara stängd, men det har redan börjat riggas för nödåtgärder för att med tankfartyg och tankbilar öka flödet av olja in i den drabbade regionen.

Priset på ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad har sedan Colonial Pipeline ströp flödet i oljeledningen i fredags gått upp med omkring en dollar till över 69 dollar per fat.

Det kan jämföras med nivåer på drygt 50 dollar per fat vid årsskiftet och en årshögsta notering i början av mars på drygt 71 dollar per fat.