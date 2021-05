Ilska över dubbning av Laverne Cox

Den italienska dubbade versionen av Emerald Fennell’s hämndthriller ”Promising Young Woman” har råkat i blåsväder, skriver The Guardian.

Den som ger röst åt transskådespelaren Laverne Cox, känd från bland annat ”Orange is the new black”, är den manlige skådespelaren Roberto Pedicini, vars maskulina stämma har fått transrörelsen i landet att reagera.

– Jag tycker att det här valet är en våldsam handling. Det är sårande, jag skulle känna mig mobbad om jag var Cox, säger transskådespelaren Vittoria Schisano.

Cox har flera gånger dubbats av män i Italien, men också i Tyskland och Spanien. Universal Pictures International meddelar att man nu har börjat dubba om Cox, med kvinnliga skådespelare istället.

”Vi är djupt tacksamma mot Laverne och transgendersamhället för att de har öppnat våra ögon för en partiskhet som varken vi eller många i vår bransch hade förstått”, säger företaget i ett uttalande.

Dubbning är en gammal tradition i Italien och under fascistregimen 1930 blev det förbjudet med utländska språk i filmer. Fortfarande är dubbning norm i länder som Italien, Spanien och Frankrike.