Migrantbåt sjönk – två kunde räddas

Minst 17 migranter har drunknat sedan deras båt kapsejsat på Medelhavet utanför Tunisien.

Det fanns 19 personer ombord när båten, som var på väg från Libyen till Italien, hamnade i sjönöd. Tunisisk kustbevakning lyckades dock rädda två kvinnor ur vattnet, uppger Röda Korset.

Sedan årsskiftet har över 630 människor omkommit eller rapporterats som saknade sedan de försökt nå Europa via Medelhavet, uppskattar FN:s flyktingorgan UNHCR. Omkring 23 500 migranter har lyckats ta sig över till Europa via Medelhavet under samma period.