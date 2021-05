Pervis Staples i Staple Singers död

Pervis Staples från den legendariska gospel- och soulgruppen Staple Singers har gått bort, vid 85 års ålder, skriver Billboard

Han började sjunga med sin pappa Roebuck “Pops” Staples och syster Mavis, i kyrkor i Chicago. Gruppen vann berömmelse på 1960-talet och är kända för låtar som ”So soon”, ”If I could hear my mother pray again”, ”Will the circle be unbroken” och ”Uncloudy day”.

Pervis Staples valdes in i Rock and Roll Hall of Fame med sin familj 1999. Han tilldelades också en Grammy för sin livstidsprestation, 2005.

Han dog i sitt hem i Dalton, Illinois.