Robert De Niro i ny komedi

Robert De Niro ska spela mot komikern Sebastian Maniscalco i ”About My Father”, skriver Deadline . De båda har tidigare mötts i Martin Scorseses ”The Irishman”.

Filmen är baserad på Maniscalos liv och De Niro ska göra rollen som hans italienska pappa. När Maniscalo berättar för sin far att han ska gifta sig med en helamerikansk flicka föreslår De Niros rollfigur att han ska tillbringa en helg med hennes föräldrar. Förutom att familjerna är olika uppstår också utmanande kulturkrockar.

Regisserar gör Laura Terruso, som i likhet med Maniscalo har föräldrar från Italien. Terruso har tidigare gjort bland annat komedin ”Work it” och var medförfattare till ”Hello, My Name Is Doris”.