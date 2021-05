Tre skador för Norrköping – och tappad ledning

IFK Norrköpings succéanfallare Samuel Adegbenro rycker i skytteligan. Mot Degerfors kom sjätte målet för säsongen. Men blir det fler på ett tag? Nigerianen klev av skadad efter en våldsam kollision – och dessutom gick ersättaren Christoffer Nyman sönder.

Matchen slutade 1–1, två förlorade poäng för Norrköping i jakten på Djurgården.

Men värre:

Både skytteligaledaren Adegbenro och fjolårets skyttekung Nyman är skadade. Frågan är för hur länge. Nyman, som ersatte Adegbenro, fick ledas till omklädningsrummet med en sargad högerfot.

Dessutom drabbades mittfältaren Ari Skulason av en befarad hjärnskakning.

Tunga motgångar för ett Norrköping som länge såg ut att gå mot seger – tack vare Adegbenros målsinne.

– Det förrycker matchen för oss och våra möjligheter att vinna, säger tränaren Rikard Norling.

Han tror inte att Nyman eller Skulason spelar mer under vårsäsongen.

– Förhoppningsvis har Samuel bara fått en smäll på höftkammen, men det ska kollas. Ari var helt borta och vad gäller Nyman ska han skickas på en skiktröntgen, säger Norling.

Vid ställningen 0–0 en bra bit in i andra halvlek hemma mot AIK i måndags skickade Norling in Adegbenro som central anfallare. Nigerianen tackade för förtroendet och nickade in två bollar.

Varför ändra på ett vinnande koncept? Adegbenro fick starta mot Degerfors där han avslutade mot AIK. Och Sead Haksabanovic var kvar till vänster i anfallslinjen.

Det gav utdelning igen.

Haksabanovic tog sig förbi Degerfors högerförsvar, vände sedan ut och in på Sean Sabetkar, lade bollen tillrätta och lyfte in mot Adegbenro.

25-åringen nickade in sitt tredje raka mål – och det sjätte hittills i årets allsvenska.

Haksabanovic väntar fortfarande på sitt första för säsongen – men vet hur man serverar medspelare. Det här var hans tredje målgivande passning till Adegbenro.

– Han är bra på allt han gör. Jag är verkligen glad att kunna bidra för laget, säger Adegbenro till Discovery plus.

Degerfors kom till spela utan avstängde målvakten Ismael Diawara. Amerikanen Jeffrey Gal fick göra allsvensk debut. Mittbacken Oliver Ekroth var tillbaka, men det var hans felpassning som öppnade för Norrköpings 1–0.

Norrköping dominerade påtagligt, men gick det för lätt? Det var lite ”Nu tar vi helg” över inledningen av andra halvlek. Sånt håller inte mot ett spelskickligt Degerfors.

Erik Lindells inspel skar förbi fyra hemmaspelare innan Abdelrahman Saidi – som fick chansen i stället för Johan Bertilsson – placerade in kvitteringen.

Det väckte Norrköping, som omgående prickade (Jonathan Levi) stolpen.

Kort senare var matchen över för Adegbenro, som fick Gals knä i mellangärdet. Nästa kollision var värre. Ari Skulason skallade ihop med Sean Sabetkar.

Några minuter senare fick Nyman hjälpas av med en fotskada.

Om det var en tung kväll för IFK Norrköping var det desto mera uppåt i Degerfors.

– Jag är väldigt nöjd. Det är en av de på förhand tuffaste bortamatcherna under året. Vi kommer in som ett annat lag i andra halvlek. Det är en riktigt bra fajt från vår sida. Vi tar en poäng mot ett lag som jag ser som ett av de absolut bästa, säger tränaren Andreas Holmberg.

Nykomlingen har tagit fyra av sex poäng mot topplagen Djurgården och Norrköping i de senaste två matcherna.