600 tider rök direkt när fas 4-bokning smygöppnade

Egentligen ska bokningen inte öppna förrän på måndag. Men en bokningssida för vaccinationer av fas 4 i Lund smygöppnade på fredagen – och runt 600 tider gick åt direkt.

– Vi hade fått besked om hur många doser vi får nästa vecka och då öppnade sidan. Alla tider gick åt direkt, det sade bara pang, säger Kristin Juneberg, projektsamordnare för Vaccina i Skåne.

– Får vi besked om att vi får mer, så lägger vi ut fler tider eftersom.

Nästa vecka startar vaccineringsfas 4 med åldersgruppen 50-59 år på sex ställen i Skåne: Lund, Malmö, Ängelholm, Arlöv, Klippan och Kristianstad.

Bokningarna kan göras via 1177.se, men också via de privata vaccinatörernas egna bokningstjänster, som just nu håller på att göras i ordning för Skåne. Till att börja med är det fem privata aktörer som öppnar vaccinering.

Kry, som ska börja vaccinera i Malmö, har däremot inte öppnat sin bokning.

– Nej, vi följer reglerna och öppnar på måndag, säger Krys presschef Jonas Beltrame-Linné.

Efter nästa vecka kommer fler aktörer att öppna, på fler ställen i Skåne. Sammanlagt är det sexton privata vaccinatörer som kommer att ha närmare 60 vaccinationsställen på olika orter.