Dyrare att resa utan biljett i Skåne – straffavgiften höjs till 1 500 kronor

Den som åker utan giltig biljett på Skånetrafikens bussar och tåg riskerar från måndag en betydligt saftigare straffavgift. Då kostar det 1 500 kronor – en höjning med 50 procent.

Färre reser, men fler fuskar. Det är en förklaring till att straffavgiften nu höjs.

Normalt ertappas cirka två procent av resenärerna utan biljett eller med ogiltiga biljetter, men 2020 och hittills 2021 ligger det på fem-sex procent, enligt ett pressmeddelande från Skånetrafiken.

En anledning till att fler åker utan biljett på stadsbussarna är sannolikt att det är lättare sedan all påstigning började göras genom bakdörrarna, på grund av smittrisken för chaufförerna.

–Framöver ser vi ett behov av att utöka kontrollantverksamheten ytterligare med tanke på att andelen som inte har giltiga biljetter har ökat rejält. Det är en utveckling vi behöver bryta. Vi behöver få in alla biljettintäkter vi kan, säger Mikael Thomasson, chef försäljningsuppföljning på Skånetrafiken.

En annan anledning till höjningen är att kontrollverksamheten blivit dyrare medan intäkterna från straffavgifterna minskat. Kontrollerna kostar ungefär 25 miljoner kronor per år och det brukar komma in 11-12 miljoner från avgifter. Under pandemin har den summan sjunkit ytterligare.

Den nuvarande straffavgiften är 1 000 kronor, och den nivån sattes 2012. Höjningen till 1 500 kronor träder i kraft måndag 17 maj.