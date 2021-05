Fortsatt minskad smittspridning i Tyskland

Spridningstakten av covid-19 tycks fortsätta sakta ned i Tyskland. Antalet nya registrerade fall under den senaste sjudagarsperioden har nu för första gången sedan i mars sjunkit till strax under 100 per 100 000 invånare.

Den gränsen har använts som en tröskel för nödlägesrestriktioner såsom nattliga utegångsförbud, nedstängning av butiker och begränsningar för privata sammankomster. Om det så kallade incidenstalet visar sig stabiliseras under 100 väntas restriktioner börja hävas.

Med hänvisning till den minskade smittspridningen och en allt snabbare vaccineringstakt förklarade Tysklands hälsominister Jens Spahn i förra veckan att den tredje covidvågen i landet börjat sjunka undan.