Kings of Convenience spelar i Malmö

Norska popduon Kings of Convenience är klara för en konsert på Slagthuset i Malmö nästa år.

Bergen-duon Erlend Øye och Eirik Glambek Bøe slog igenom i början av 2000-talet med bland annat albumet ”Quiet is the new loud” och singeln ”I’d rather dance with you”. Nu är Kings of Convenience aktuella med singeln ”Rocky trail” och kommande albumet ”Peace or love” som släpps 18 juni.