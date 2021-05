Minnesord om Lena Westbom

Överläkare och docent Lena Westbom har avlidit i en ålder av 71 år efter en kort tids sjukdom. Hon sörjes närmast av maken Jörgen, barnen Fredrik, Rikard och Sofia med familjer och systern Eva.

Lena föddes i Linköping och växte upp i Karlskrona. Hon studerade medicin i Lund och arbetade på barnkliniken i Lund och inom barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne sedan 1974. Lena gick aldrig i pension utan arbetade ända fram till i höstas.

Lena disputerade 1991 på en avhandling om barn med kroniska sjukdomar. Hon identifierade alla barn med kroniska sjukdomar i Dalby och studerade deras och föräldrarnas livssituation och sjukvårdskontakter. I förordet till avhandlingen skrev Lena: "The overall aim of this book is to call attention to the needs of chronically ill children and their families to bridge any gaps in the care". Detta är en bra beskrivning av Lenas drivkraft för hela sin läkargärning.

Under många år arbetade Lena på ”Habvillan”, numera BarnReHab Skåne, där hon träffade de svårast sjuka barnen med funktionsnedsättningar. Tillsammans med teamet gjorde hon bedömningar som stöd till familjerna och behandlarna på hemorten, och hon uppmärksammade särskilt betydelsen av att förbättra nutritionen för barn med flerfunktionsnedsättningar.

Som barnneurolog och habiliteringsläkare hade Lena genom åren ett starkt och helhjärtat engagemang för barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar och för deras familjer. Lena hade en enastående förmåga att entusiasmera arbetskamrater och kollegor. Hon spelade en stor roll i de nationella nätverk av flera olika specialister som bildades för att förbättra vård och habilitering av personer med cerebral pares och ryggmärgsbråck. 1994 var Lena en av initiativtagarna till det nationella uppföljningsprogrammet och kvalitetsregistret för personer med cerebral pares (CPUP) och 2009 för personer med ryggmärgsbråck (MMCUP). Genom registerarbetet har hon bidragit till flera betydande forskningsstudier. Kombinationen av att vara en mycket duktig läkare, forskare och registerarbetare är unik.

Lena var en uppskattad och djupt respekterad kollega som gärna spred sin kunskap med stor generositet och alltid med barnet i fokus. En svår hörselnedsättning stoppade henne inte från att helhjärtat och med glädje delta i och leda många livliga yrkesrelaterade sammankomster. Hon var en närvarande, varm och generös kollega och vän, och hennes alltid positiva och glada humör har inspirerat många. Men Lena var också ödmjuk och utan prestige. Hon hjälpte alltid till om hon kunde, och för många medarbetare och yngre kollegor har hon varit ett stort stöd. Det kom också till uttryck i ett intresse för utbildning.

In i det sista fortsatte Lena att visa sitt stora engagemang genom att ställa frågor om MMCUP, samtidigt som hon stickade filtar till barnen i Jemen.

Lena lämnar ett stort tomrum efter sig, och det är med stor tacksamhet och saknad vi minns henne.

Ann Alriksson Schmidt

Maria Forsgren

Gunnar Hägglund

Annika Lundkvist Josenby

Ingrid Olsson

Helena Magnusson

Nils Ståhl

Övriga vänner och arbetskamrater