Stockholmsbörsen går i sidled

Stockholmsbörsens index OMXSPI går närmast i sidled på fredagen. Vid lunchtid ligger det på plus 0,3 procent, efter att ha pendlat lite fram och tillbaka under förmiddagen.

Bland aktierna som går upp märks ABB, plus 2,3 procent och Swedbank plus 2,7 procent.

Evolution Gaming, backar rejält igen, minus 2,9 procent. I tisdags föll Evolution Gaming med över 13 procent efter att grundarna sålt stora mängder aktie. Nu faller den alltså tillbaka igen.

Andra aktier som backar är Ericsson, minus 1,2 procent, och Boliden, minus 2 procent.

I Europa går de ledande börserna upp. Frankfurtbörsen ligger plus 0,5 procent vid lunchtid, Paris på plus 0,7 procent och London plus 0,7 procent.

I Asien stängde börserna på plus på fredagen. I Tokyo steg Nikkei 225-indexet 2,3 procent, medan det bredare Topixindexet stängde på plus 1,9 procent. Hang Seng-indexet i Seoul stängde på plus 1,1 procent.