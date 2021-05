Svensk-bidraget favorit – sjunger om kvinnokamp

Fakta

Destiny Chukunyere föddes 2002 i Malta.

Hon vann Junior Eurovision Song Contest med låten "Not my soul" 2015. Hon har även tävlat i "Britain's got talent" 2017.

2020 blev hon utvald till Maltas representant i Eurovision Song Contest med låten "All of my love", men tävlingen ställdes in till följd av pandemin.

Nu är hon återigen aktuell som Eurovisionrepresentant för Malta med bidraget "Je me casse".