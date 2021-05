”The underground railroad”: Drömlik resa genom rasismens USA

Michael Tapper ser ”Moonlight”-regissören Barry Jenkins serie på Amazon Prime.

Thuso Mbedu spelar huvudpersonen Cora som flyr från slaveriets Georgia. Bild: Kyle Kaplan

Colson Whiteheads bästsäljare ”The Underground Railroad” tog hem 2017 års Pulitzerpris och belönades även med Arthur C Clarke-priset för bästa science fiction-roman. Handlingen utspelar sig i verklighetens Södern i mitten på 1800-talet men också i framtidsglimtande parallellvärldar som huvudpersonen Cora Randall passerar under sin flykt från slaveriets Georgia. Verklighetens ”underground railroad” – en bildlig omskrivning för de hemliga slavsmuggelvägarna från södra till norra USA – blir här ett steampunk-inspirerat tunnelbanenätverk med stationerna dolda under ödehus och gamla brunnar.