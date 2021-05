Uppåt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen följer Asienbörserna och öppnar uppåt på fredagsmorgonen. Efter några minuters handel ligger indexet OMXSPI på plus 0,8 procent.

Bland aktierna som går upp märks Kinnevik, plus 2,4 procent, Hexagon, plus 2,1 procent och Evolution Gaming, plus 2 procent. I tisdags föll Evolution Gaming kraftigt efter att grundarna sålt stora mängder aktier, men sedan dess har aktien hämtat sig rejält.

Aktier som backar i börsöppningen är Ericsson, minus 1,4 procent, och Boliden, minus 1,9 procent.