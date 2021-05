Många vill tjäna pengar på second hand

Second hand är hetare än någonsin. Allt fler företag ser värdet i begagnade kläder och konkurrensen hårdnar. För de ideella aktörerna betyder det en rad nya utmaningar.

– Det händer jättemycket på den här marknaden just nu. Från att de ideella varit nästan ensamma har intresset vuxit explosionsartat, säger Anette Alm Gustafsson, verkställande chef på Erikshjälpens second hand.

Ett orosmoln för den ideella handeln är det producentansvar för textilier som ska träda i kraft 2022. De ideella aktörerna är i grunden positiva, men ser också risker.

– Det som är lite oroande är att som förslaget är lagt nu finns det risk att det bara blir ett insamlande system som går mot stora volymer och att återanvändningen kommer på skam, förklarar Magnus Lundén, enhetschef med ansvar för second hand på Röda korset.

– Vi ser en risk för att man kommer att skeppa materialet ut ur landet som ren export, för att det är en enkel och kostnadseffektiv väg.

Han skulle helst se ett system där sorteringen sker i Sverige, där allt som går att återanvända säljs här och det textila avfallet går till återvinning lokalt.

Om material som skulle kunna återanvändas i stället återvinns betyder det att det blir mindre till försäljning för den ideella sektorn.

– Och då kan vi göra mindre nytta. Det som ideell sektor har second hand till är ju för att skapa finansiering för våra sociala verksamheter, säger Magnus Lundén.

Att stora e-handelsbolag som Zalando och Na-kd sjösätter satsningar på second hand välkomnas av de ideella aktörerna.

– Det är positivt att fler vill vara med och driva den här utvecklingen för miljöns skull. Det hjälper oss att sätta fokus på hållbarhet och second hand, säger Anette Alm Gustafsson på Erikshjälpen.

Hon hoppas att det växande intresset för second hand i förlängningen ska resultera i en mer klimatvänlig modeindustri.

– Det är så många kollektioner som rullas ut hela tiden. Det är nya färger och trender, ska man hålla den takten för att köpa måste det bli billigare plagg, säger Anette Alm Gustafsson.

– Vi hoppas att man höjer kvaliteten så att man ska kunna använda kläderna igen.

Myrornas vd Caroline Andermatt ser en utmaning i att skapa förståelse för samhällsnyttan med att skänka kläder till ideell second hand. Ett par skänkta jeans kan i slutänden betyda en matkasse till en barnfamilj.

Hon pekar på att undersökningar visar att folk tycker att det är lätt att skänka en penninggåva, men inte resonerar på samma sätt när det gäller att skänka saker.

– Vi måste få folk att se att de skänker något av värde när de skänker kläder.

Erikshjälpen och Röda korset resonerar likadant.

– Man måste vara tydlig med att om man skänker, oavsett om det är kläder eller prylar, så hjälper man, säger Magnus Lundén.

Även Caroline Andermatt ser positivt på att fler aktörer vill ta sig in på second hand-marknaden. Det råder ingen brist på begagnade kläder.

– Vi konsumerar för lite second hand och efterfrågan är fortfarande låg. En utmaning är hur ska vi får människor att köpa vardagsplagg och inte bara de unika plaggen. Det är dem det finns volymer av.

En viktig del i att öka försäljningen är att göra det så enkelt som möjligt för konsumenterna. Många som skyggar för att handla begagnat gör det för att de tycker att det är svårt att hitta det de söker.

– Det är något vi jobbar mycket med nu och som vi tycker är viktigt – hur man ska få en snabb överblick över vad som finns i butiken, säger Caroline Andermatt.

Second hand-handeln upplever ett stort etableringstryck och en efterfrågan på nya butiker. Många har också e-handel som ett komplement till de traditionella butikerna, Erikshjälpen via en egen portal och Myrorna och Röda korset via Tradera.

– E-handeln har varit lönsam från dag ett. Den växer stadigt och överträffar budget, säger Andermatt.

Även Erikshjälpens e-handel går mycket bra, berättar Anette Alm Gustafsson.

– Förra året ökade den med 110 procent. Vi kommer att fortsätta utveckla den och starta butiker med e-handeln som ett komplement.