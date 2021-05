Vaccin-skepsis även i centrala Afrika

Fakta

Covax är namnet på det internationella samarbete som startats av Världshälsoorganisationen (WHO). Tanken är att Covax ska hjälpa till att garantera vaccin även för världens fattiga.

Målet är att mellan 2 och 3 miljarder doser ska fördelas till fattiga länder, och att omkring 1,8 miljarder doser av dem ska levereras redan i år.

I början av maj hade Covax distribuerat 37 miljoner vaccindoser till 41 olika länder i Afrika.

Vaccinationsgraden i Afrika är hittills världens lägsta. I början av maj hade över 1,4 miljarder doser av vaccin gets globalt. Globalt låg alltså snittet på runt 190 givna vaccinationsdoser per 1 000 personer. I Afrika söder om Sahara var snittet 17 doser per 1 000 personer.

Källa: WHO, Gavi, The New York Times