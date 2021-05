Belgiske stjärnan till EM efter svåra skadan

Fakta

Här är Belgiens 26-mannatrupp till herr-EM i sommar:

Målvakter: Thibaut Courtois, Real Madrid, Simon Mignolet, Brygge, Matz Sels, Strasbourg.

Försvarare: Toby Alderweireld, Tottenham, Dedryck Boyata, Hertha Berlin, Jason Denayer, Lyon, Thomas Vermaelen, Vissel Kobe, Jan Vertonghen, Benfica

Mittfältare: Kevin De Bruyne, Manchester City, Yannick Carrasco, Atlético Madrid, Timothy Castagne, Leicester, Dennis Praet, do, Youri Tielemans, do, Nacer Chadli, Basaksehir, Leander Dendoncker, Wolverhampton, Thorgan Hazard, Dortmund, Thomas Meunier, do, Axel Witsel, do, Hans Vanaken, Brygge.

Anfallare: Michy Batshuayi, Crystal Palace, Christian Benteke, do, Jérémy Doku, Rennes, Eden Hazard, Real Madrid, Romelu Lukaku, Inter, Dries Mertens, Napoli, Leandro Trossard, Brighton.

Förbundskapten: Roberto Martínez.