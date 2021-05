Bilbranschen kräver slopade tullar på stål

Nytillverkade bilar kan bli flera tusenlappar dyrare till följd av stigande stålpriser, enligt branschorganisationen Bil Sweden. Nu uppmanas EU:s handelsministrar att slopa importtullarna på stål för att dämpa prisökningen.

Inköpspriset på stål — som används i bland annat biltillverkning – har stigit till de högsta nivåerna sedan 2008, enligt Bil Sweden som representerar de stora svenska fordonstillverkarna och importörerna av personbilar, bussar och lastbilar.

– Varmförzinkat stål är en sort som vi köper in i stora volymer. Priset på det har ökat från 550 euro per ton i juli 2020, till 1 150 euro per ton nu i maj. Tillverkningen av en personbil kräver i snitt 900 kilo stål, vilket har inneburit att bilar har blivit omkring 5 000 kronor dyrare att tillverka sedan i somras, säger Bil Swedens vd Mattias Bergman.

Prisökningen på stål beror till stor del på stigande efterfrågan eftersom fabrikerna jobbar för högtryck, inte helt olikt den globala bristen på halvledare som också slår mot fordonsindustrin. EU:s skyddstullar på stål bidrar till de stegrande priserna, enligt Bil Sweden.

– Fordonsindustrin håller nu på att arbeta ikapp och det är hög efterfrågan på fordon, och det är det som bidrar till stålbristen som driver upp priserna på det vi köper. Men det är inte bara fordonsindustrin som är drabbad, det är likadant för dem som bygger vindkraftverk och andra som är beroende av att köpa in stål, säger Bergman.

Svenska konsumenter har än så länge inte påverkats av prisökningen på stål, men bilproducenterna och importörerna kan komma att höja priserna i handeln om inte stålpriserna stabiliseras eller börjar gå ned, enligt Bil Sweden.

EU:s handelsministrar möts i Bryssel på torsdag för att bland annat diskutera om stål- och aluminiumtullarna mot omvärlden ska förlängas eller inte, enligt Regeringskansliet. Skyddstullarna infördes i juli 2018 för att skydda inhemska stål- och aluminiumtillverkare från prisdumpning i EU efter USA:s beslut att införa liknande skyddstullar.

Bil Sweden uppmanar EU:s handelsministrar att avskaffa tullarna.

– Lyfter man på skyddstullarna skapar man återigen en mer flexibel marknad, vilket kommer att pressa ned stålpriserna. Men om man förlänger dem kommer priserna med stor sannolikhet att även stiga för konsumenterna, säger Bergman.

EU och USA ska inleda förhandlingar om skyddstullarna, meddelade EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis på måndagen.