Kraftigt lyft för data via mobilen

Datatrafiken i de svensk mobilnäten ökade med 36 procent i fjol, enligt en rapport om den svenska telekommarknaden från Post- och telestyrelsen (PTS).

Det kan jämföras med ökningen på 26 procent 2019.

”Nästan all datatrafik går via 4G-näten, men viss användning i 5G-nät syntes för första gången under 2020”, skriver PTS i ett pressmeddelande.

Antalet samtalsminuter i mobilnäten ökade samtidigt med 11 procent, vilket är den snabbaste ökningstakten på många år, enligt PTS-rapporten.

”Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 9 procent och står nu för tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80 procent av alla abonnemang för fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s”, skriver PTS.

Antalet abonnemang för fast telefoni minskade med 15 procent, men antalet trafikminuter inom fast telefoni ökade.

”Ökningen beror på större användning bland företagskunder”, skriver PTS.