Detta hände när du sov.

Världen

Blodig söndag följs av nya attacker

Våldsamheterna mellan Israel och palestinska Hamas går in på sin andra vecka. Trots internationella krav på vapenvila syns ingen ljusning i sikte.

Världen

Finland sprider oro kring EU:s coronastöd

Finlands ja till EU:s stora coronastödspaket sitter långt inne. Maratondebatten i riksdagen har pågått i dagar. Ett finländskt nej skulle inte bara stoppa återhämtningspengarna, utan fälla hela EU:s långtidsbudget.

Världen

WHO: Långa arbetsdagar dödligt farligt

Långa arbetsdagar kan vara dödligt farliga. En global studie visar att stroke och hjärtsjukdomar kopplade till många långa timmar på arbetet ligger bakom hundratusentals dödsfall per år.

Sverige

Många bränder i Eskilstuna – tre personer har anhållits

Mängder av bränder blossade på kort tid upp under sen kväll i Eskilstuna och även polishuset angreps. Under natten har en förstärkt polis bevakat staden och läget beskrivs under tidig morgon som lugnt. Tre personer har anhållits, för försök till grov skadegörelse.

Nöje

Marvel dominerade MTV-gala

Marvel och dess universum vann flera tunga priser när årets MTV movie & tv awards hölls i Los Angeles.

”Wandavision” utsågs till bästa tv-serie och serien plockade även hem priser som årets skådespelare (Elizabeth Olsen), årets skurk (Kathryn Hahn) och årets bästa slagsmål.

Sport

Eriksson Ek avgjorde för Minnesota

Vegas sköt 42 skott mot en orubblig Cam Talbot i Minnesotamålet. Men efter 63 mållösa minuter var det i stället Minnesotas Joel Eriksson Ek som hittade Vegasmålets nät. Svenskens förlängningsmål ger Minnesota ledningen med 1–0 i matcher i den första Stanley Cup-omgången.