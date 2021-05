Amy Deasismont: ”Det är svårt att spela full”

”Thunder in my heart” handlar om ett krisande kompisgäng som har svårt att ta steget in i vuxenvärlden. – Serien är skruvad och absurd – som livet, säger Amy Deasismont, som har skrivit manus och spelar huvudrollen.

För dem som inte har hängt med i svängarna: Amy Deasismont är numera vuxen, skådespelare och dessutom manusförfattare. Redan för fem år sedan Guldbaggenominerades hon för bästa kvinnliga biroll för sin insats i ätstörningsdramat ”Min lilla syster”, där hon definitivt bröt med sin bubbliga popidols-persona Amy Diamond.