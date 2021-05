Dansvideo gjord på kul i Lund har nått 58 miljoner

The Mains gör succé på Tiktok. Gensvaret på den första videon var så stort att dansarna startade ett gemensamt Tiktok-konto. Nu spelar gruppen in en video per vecka.

Tiktok-succén The Mains på Gröningen i Stadsparken. Från vänster Linda Hansson, Sandra Billström, Jennifer Jeppsson, Madde, Jana Steijaert, Alicia Larsson och Mimi. Bild: Ingemar D Kristiansen Tjejerna har gått på samma dansskola i två-tre år och ingår i samma grupp, crew.