När allt annat stänger ner, håller naturen öppet och det är gratis! Det är en flodvåg av besökare som väller in i Sveriges friluftsområden under pandemin, och det märks tydligt även i Lunds kommun. Till stor del förstärks detta av att Lund ligger i den del i landet som har minst allemansrättslig mark per person. Det är glädjande för alla som arbetar med natur och friluftsliv att så pass många har fått upp ögonen för vad naturen har att erbjuda. Samtidigt medför anstormningen en del problem i kommunens naturområden, med olägenheter som nedskräpning och överfulla parkeringsplatser, inte minst för privata markägare. Hur jobbar vi då med detta?

Skryllegården har fått mycket mediefokus de senaste månaderna. Det är därför inte konstigt att uppfattningen finns att kommunen enbart satsar på Skrylle. I själva verket genomför kommunen nu en rad åtgärder på fler platser, för att kunna ge besökarna till våra naturområden en så bra upplevelse som möjligt. Åtgärderna genomförs både i kommunens östra delar, där vi hittar de stora naturområdena, och i Lunds stad. Exempel på åtgärder för att möta behoven är fler grillplatser, natur- och lekvärdar, beachvolleybollplaner, utegym, förbättrade parkeringsmöjligheter och ett utökat program för naturum.

Vi som arbetar med dessa frågor håller helt med om att satsningar på friluftsupplevelser bör göras nära tätorterna. Cykeln eller promenadskorna ska kunna vara alternativ till bilen. Då gör vi en insats för både hälsa och miljö och minskar också trycket på våra större naturområden utanför staden. Just därför planerar vi ett flertal insatser för det tätortsnära friluftslivet, inte minst i Höjeå och i linje med det som Hannes Wikander och Katarina Lindahl föreslår i sin insändare, som publicerades i Sydsvenskan den 11 maj. I skrivande stund arbetar vi med att göra den så kallade Klimatskogen mellan Värpinge och Källby till ett besöksmål, genom att under året skapa en mötesplats i harmoni med naturen.

Tekniska nämnden har nyligen tagit beslut om att skicka ut förslag till naturreservat Höjeådalen på remiss. Ett av reservatets huvudsyften är just att tillgodose behovet av tätortsnära friluftsliv och rekreation. Förslaget innehåller en rad åtgärder, till exempel information till allmänheten om områdets natur och serviceanläggningar i form av toaletter, cykelparkeringar, grillplatser, tillgänglighetsanpassade stigar och vindskydd.

En rad åtgärder planeras också för att förbättra möjligheterna till tätortsnära rekreation i St Hans backar, där kommunen i mars beslutade om en utvecklingsplan för området. Parallellt med detta arbetar våra kollegor på stadsbyggnadskontoret med en fördjupad översiktsplan över Källby, där aktivitet och rekreation med utgångspunkt från den nya stationen har ett stort fokus.

Med andra ord pågår mycket samtidigt för att kunna erbjuda fler en möjlighet till natur och friluftsliv. Remissperioden för naturreservat Höjeådalen pågår till den 31 juli, med planerat beslut i kommunfullmäktige i december i år. Vill man veta mer om förslaget finns det att läsa på Lunds kommuns hemsida.

Magnus Eckeskog

Enhetschef natur och friluftsliv, tekniska förvaltningen