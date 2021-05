Äggbristen kan bestå till i höst

Fakta

Fågelinfluensa kallas också aviär influensa och är en av de allvarligaste sjukdomarna hos fjäderfä.

I Sverige konstaterades den första gången 2006 hos två viggar. 2015 konstaterades döda svanar vara smittade.

Det första stora utbrottet i Sverige var 2016-2017, då både vilda fåglar och tamfåglar drabbades. Influensasäsongen 2020-2021 är den värsta hittills i Sverige. Hittills i år har 22 besättningar med tamfågel drabbats av fågelinfluensa.

Även symptomfria fåglar kan smitta andra med fågelinfluensa. Den vanligaste smittvägen in i anläggningar för tamfågel är via träck från vilda fåglar, som fastnat på utrustning eller skor eller kommer in via ventilationen.

Smittan kan föras vidare mellan gårdar via fågelleveranser, fordon, redskap, foder, damm och fjädrar. Den kan också föras med luften korta sträckor.