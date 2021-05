Malmökastaren Axel Härstedt lägger diskusen på hyllan och avslutar sin elitsatsning.

”Beslutet är taget efter noga övervägande och i samförstånd med mina närmaste och min klubbledning” skriver den före detta olympiern i ett inlägg på Heleneholms IF:s hemsida.

My Östh Gustafsson

I höstas valde Axel Härstedt att lämna Malmö AI och istället börja tävla för Heleneholms IF. Under torsdagen meddelar han via klubbens hemsida att han lägger elitkarriären på hyllan: