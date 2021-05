Kultband till Sverige 2022

Det nordirländska kultbandet The Undertones gör sin första Sverigeturné på 40 år. I maj 2022 kommer bandet till Skandinavien för fem spelningar, varav tre i Sverige.

The Undertones bildades redan 1976 i Derry i Nordirland och släppte första singeln ”Teenage kicks” två år senare. Bland bandets andra hitlåtar märks ”Jimmy Jimmy” och ”Here comes the summer”. När sångaren Feargal Sharkey lämnade bandet 1983 för en solokarriär lades The Undertones på is.

1999 återförenades gruppen igen, dock utan Sharkey, och har sedan dess regelbundet släppt nytt material. Spelningarna i Sverige sker 17/5 på Plan B i Malmö, 20/5 på Pustervik i Göteborg och 21/5 på Slaktkyrkan i Stockholm.