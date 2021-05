Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Till alla sjukvårdspolitiker i styrande position. Vi har kämpat, vi är trötta och vi kämpar ändå. Hela världen har efterfrågat intensivvårdssjuksköterskans kompetens under det senaste årets covidpandemi. Därför känns årets lönebesked från Region Skåne förnedrande. Det är många som har arbetat på toppen av sin kompetens utan adekvat återhämtning under denna pandemi. Vårdpersonalen har i stort sett inte beviljats semester sedan i somras, däremot har vi jobbat övertid i extrem omfattning.

Viktigast faktorn för att vården har klarat nya arbetssätt och hög belastning hänger ihop med vår kompetens. Och det tyngsta lasset har nog dragits av de som kan kallas speciellt yrkesskickliga. 2019 skrevs ett avtal enligt HÖK19 mellan Region Skåne och Vårdförbundet där sjuksköterskorna skulle få en löneutveckling "så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås". Speciellt yrkesskickliga skulle lyftas. Förutsättning för löneavtalet var att "arbetsgivaren bland annat kartlägger och analyserar sina löner som underlag till överläggning inför löneöversyn".

Det gjordes inte. Förutsättningarna har inte uppfyllts och samma generella fördelningssystem som alltid har använts. Det är inte ens lönt att försöka löneförhandla eftersom Region Skånes budget och de olika verksamhetspotterna inte tagit höjd för de speciellt yrkesskickliga. Löneutvecklingen är ett hån. I avtalet står att ”lönepolitiken visar arbetsgivarens värderingar”.

Företrädare för Region Skåne har tre år i rad brutit mot de viktigaste punkterna i avtalet och blundat för förutsättningarna. De visar att de är ointresserade av vilka som är speciellt yrkesskickliga eller kommer bli det. Så agerar en arbetsgivare som inte ser något värde i sina medarbetare. Ni har haft tre år på er och en pandemi där vi tagit mer ansvar än någonsin. Allt fler av oss tänker lämna er som arbetsgivare och ni struntar i det.

Vår speciella yrkesskicklighet kommer vi ta med oss. Att den är värd guld förstår ni inte. Sluta förnedra oss och rätta till det som ni gjort fel. Ge oss en lön som speglar den yrkesskicklighet vi har. Ge oss en bra och rättvis löneutveckling.

Eva Lenander med intensivvårdssjuksköterskor på IVA Lund

Svar:

Jag vet att många, inte minst sjuksköterskor, har slitit oerhört hårt under pandemin. Och jag är full av respekt och beundran för dessa insatser. Region Skånes 36 000 medarbetare gör varje dag fantastiska insatser för Skånes invånare. Men som arbetsgivare har vi att förhålla oss till de avtal som gäller på arbetsmarknaden och jag menar att Region Skåne väl lever upp till dem. Inom sjukvården, där huvuddelen av våra medarbetare arbetar, har året med covid varit tufft och krävt extra ansträngningar från alla våra medarbetare. Vårt fokus har hela tiden varit att bibehålla en god arbetsmiljö i denna tuffa situation där våra medarbetare har ansträngt sig på ett extraordinärt sätt.

Vi genomför årligen löneöversyn, enligt våra principer om individuell och differentierad lön, där vi prioriterar medarbetare som bäst når de uppsatta målen. För sjuksköterskor har detta de tre senaste åren uttryckts i form av att ”särskilt yrkesskickliga ” ska prioriteras. Denna satsning har genomförts, lyckats och ska även fortsätta för att ytterligare öka lönerna för våra skickligaste sjuksköterskor.

Löneutvecklingen för våra specialistsjuksköterskor har de senaste fem åren varit bland de högsta av alla våra yrkesgrupper. En intensivvårdssjuksköterska har idag cirka 40 000 kronor i medellön (exklusive andra ersättningar). Under pandemin har många behövt jobba övertid och erhåller då vid kvalificerad övertid 240 procent av sin ordinarie lön. Därutöver har vi förstärkt lönen för de som jobbat extrapass under de tuffaste perioderna med 160 kronor i timmen. För huvuddelen av intensivvårdssjuksköterskorna i Skåne har vi dessutom en arbetstidsförkortning med i genomsnitt cirka sex timmar per vecka.

Sommaren 2020 lyckades vi erbjuda nästan alla medarbetare fyra veckors sammanhängande semester och vi hoppas verkligen att situationen medger detta även 2021. Ett meningsfullt och utvecklande arbete med en konkurrenskraftig lön är avgörande för att Region Skåne ska kunna utveckla och attrahera till våra drygt 400 yrken.

Vad jag nu önskar mig mest av allt är att pandemin ska klinga av så att alla våra medarbetare i vården ska få den återhämtning de så väl behöver och förtjänar.

Karin Melander

HR-direktör Region Skåne