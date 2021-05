Slackin Beats: ”Det handlar om att våga vara den bästa versionen av sig själv”

En av Malmös främsta klubbproducenter, Slackin Beats, släpper nytt efter ett pandemiår där hans samarbeten med Rebecca & Fiona resulterat i både Grammis- och P3 Guld-nomineringar. Men att flera välkända svenska artister medverkar på nya ep:n kan de knappt själva höra.

Klubbkollektivet So & Such i Malmö har gått in i en ny era. Under flera år var de ett av naven på Malmös klubbscen och 2019 utsågs de till årets nöjesförbättrare i Malmö av Nöjesguiden. Men nu har pandemin tryckt in den stora pausknappen när det kommer till klubbliv och samtidigt har So & Suchs mest pådrivande kraft, Amel Suljevic, blivit kanalproducent på radiokanalen Din Gata.