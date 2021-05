Dramatik i sim-EM – Hanssons final simmas om

Det var märkliga scener i finalen på 100 meter ryggsim på sim-EM i Budapest. Alla simmare kom iväg i starten – utom svenska Louise Hansson. – Enligt mig var det en felaktig start, jag reagerade inte alls, säger hon i C More. Nu ska finalen simmas om senare i kväll.

Louise Hansson fick en sen plats i finalen över 100 meter ryggsim sedan en av konkurrenterna strukit sig. Men svenskan missade starten helt och slutade sist. Efteråt visste hon själv inte riktigt vad som hänt.

– Enligt mig var det en felaktig start, jag reagerade inte alls. Det var som att det var två pip efter varandra, och när det är två pip så är det omstart, säger Hansson i C More.

Förvirringen var total.

– Jag vände mig om och alla körde ju, och då tänkte jag att då får väl jag också köra. Fem tjejer har kommit upp och sagt, ”vad hände?”

Efter en stund kom också beskedet: finalen ska simmas om. Enligt C More var det Sverige som lämnade in en protest, som alltså godkändes.

– Troligtvis var det något fel med ljudsystemet. Jag har verkligen ingen aning, jag är bara förvirrad. Jag tycker inte att det var rättvis simning mot någon av oss, säger Hansson.

Först kom uppgifter om att finalen skulle simmas om under lördagen, men senare kom beskedet att den ska simmas om redan i kväll, klockan 20.45.

I herrarnas final på 200 meter fritt slutade Robin Hansson sjua på tiden 1.47,34 – en bit över hans nysatta svenska rekord på 1.46,50.

Final blir det även för Michelle Coleman på 100 meter fritt. Hon tog sig vidare med den åttonde snabbaste tiden – och knep alltså den sista finalplatsen.

– Det var på håret, det var nervöst. Simningen i kväll var betydligt bättre än i morse, mycket mer offensivt. I morgon gäller det verkligen att hålla. Kroppen kändes bättre än på länge på en ”hundring”, säger hon i C More.

Med tiden 54,12 är hon den enda i lördagens final med en tid över 54 sekunder.

– Jag hoppas kunna trycka ner den under 54 i morgon, säger hon.

Johannes Skagius tog sig däremot inte vidare från sin semifinal på 50 meter bröstsim. Han slutade femma i sin semifinal och hade totalt elfte bästa tid.