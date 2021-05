E6 öppnar tidigare än planerat

Det stora arbetet på E6 vid Alnarp, där en ny järnvägsbro har skjutits på plats, kan bli klart sex dygn tidigare än beräknat. Om allt går enligt plan kan trafiken släppas på igen på måndag morgon.

Projektledningen förstod tidigt i processen att arbetet skulle bli klart tidigare än planerat. Men man har inte velat ta ut något i förväg.

”Dels går det inte att räkna hem tidsvinster helt säkert förrän arbetet är gjort, dels ville vi inte sätta för hård tidspress i produktionen. Vi måste vara ödmjuka inför alla arbeten som är mycket riskfyllda. Säkerheten är det viktigaste i projektet. Ingen skada eller svår olycka är värd att riskera för att bli klara tidigare. Alla tidsvinster som vi har kunnat hämta hem har skett utan att skaderisken ökat”, säger projektchefen Jens-Peter Eisenschmidt i ett pressmeddelande från Trafikverket.

Bland annat har man kunnat påla innan den gamla bron revs. Rivningen och schaktningen har också gått fortare än man planerat för.

Detta innebär en stor lättnad för trafiken i området och minskar också risken för trafikolyckor. Att vi kan öppna redan på måndag betyder också mycket för dem som har vägen som arbetsplats och dem som är beroende av att leveranser kommer fram i tid”, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Under vägarbetet har trafiken letts om bland annat via väg 108 och E22, vilket har lett till långa köer på en del platser under rusningstid.