Olof Jarlbro väjer inte för döden i skildringen av filippinskt knarkkrig

Helsingborgsfotografens ”Tokhang” håller högsta internationella klass, tycker Johan Malmberg.

Olof Jarlbro Tokhang: The philipphine drug war. Rough Dog Press.

Redan när han valdes i juni 2016 lovade Rodrigo Duterte att varenda pundare skulle få sova med fiskarna i Manilabukten.

Duterte skickade polisens dödspatruller genom huvudstadens slumområden nattetid. Utan vidare inhämtande av bevis satte man mynningen mot de allra fattigaste – och fyrade av. Och presidentens chockdoktrin, åtminstone för utländska betraktare som inte erfarit hans styre som borgmästare i staden Davao, fick nästan hans kompis borta i Vita huset att rodna:

”Hitler massacred three million Jews... there's three million drug addicts. I'd be happy to slaughter them”, sa Duterte i ett även för honom ovanligt osmakligt utfall.

Dutertes ”War on drugs” har åtminstone krävt 6000 dödsoffer, troligen mångdubbelt mer. Polisens exekutionsstyrkor fick snart trängas med privata miliser och ligor om nätterna. Och slagfältet utgjordes av hela det enormt tättbefolkade storstadsområdet där Manila och ytterligare 15 kringliggande städer vuxit samman till Metro Manila. Det var också dit som den högst internationelle Helsingborgsfotografen Olof Jarlbro anlände strax därpå, och han gjorde det som så ofta vid uppblossande konflikter och dramatiska händelser tillsammans med de mest profilerade namnen från pressfotografins frontlinjer.

Det finns en uppsjö av högkvalitiv och skrämmande bildjournalistik som dokumenterat Dutertes knarkkrigare, såväl av inhemska filippinska pressfotografer som de tyngsta mediehusens främsta bildjournalister. De sannolikt mest kända bilderna härifrån är tagna av James Nachtwey och publicerade i Time 2017 (” In Manila, death comes by night "). Det är svartvita bilder av kroppar utspridda över gatorna, av massarresteringar, av begravningar. Det är isande vackert, men också med en påtaglig renhet och nästan plågsamt estetiserande i uttrycket.

Det är ju ett av pressfotografins inneboende bekymmer; att den förväntas vara sant rapporterande och samtidigt utvinna något slags tilltal eller estetik i eländet.

Det är därför som de mest ambitiösa fotograferna helst vill gå vidare bortom det kortfattade reportaget, och få lyfta fram de delar som trängs ut av pressfotografins inneboende och ibland lätt cyniska logik.

Olof Jarlbro följde den nattliga presskaravanen under en månads tid. Natt efter natt såg han döden få gestalt i megastadens skuggor; alltmedan smattrande stillbildskameror och ljuset från tv-kamerorna trängdes i gränderna framför ytterligare en död kropp. Den första delen i hans bok ”Tokhang. The phillippine drug war” består just av nattliga bilder på lik; i skenet av bilarnas strålkastare fotograferas de innan blodet har stelnat. Det är brutalt närgånget, och samtidigt tydligt att Jarlbro inte är intresserad av att värja för den död han här skildrar.

Lägg dessa bilder vid sidan av Nachtweys med fleras hovsamma bilder av offren på distans och så småningom nysminkade på lit de parade i kistan. Pressfotografin har verkligen och ofta svårt att hantera döden, ofta fastnar fotografin i poser nedärvda från artonhundratalets post mortem-fotografi (där döda kläddes upp och fotograferades för de efterlevandes skull). Nyligen kunde man läsa om hur fotografen Matt Loughrey kritiserats för att i ett projekt manipulerat bilder av fångar i Pol Pots dödsläger – plötsligt var de färglagda och ibland leende!

Men ärligt talat, borde inte en ond bråd död även i detta fall få leva vidare just som den osminkade grymhet den är?

Vad är det värsta som kan hända en fotograf som förförs av de visuellt så anslående scenerna hen möter i Metro Manilas blodfyllda gränder? Kanske att hen förförs av bildjakten på det vis som Jack Gyllenhaal gör i filmen ”Nightcrawler". I bästa fall tvingas fotografen till ett ställningstagande – och vänder blicken åt fler håll. Olof Jarlbro fick höra av en lokal journalist att den här karavanen av pressfotografer följde i spåren av de döda.

Kritiken bet. Och Jarlbro gick åt andra hållet. Med hjälp av en inhemsk chaufför sökte han upp de anhöriga till drogkrigets offer. Och det krävs ingen större fantasi för att förstå det oerhörda i att Jarlbro får dessa värnlösa, rättslösa och oftast utblottade människor att utsätta sig för faran i att ställa sig framför kameran.

Här stirrar de in i kameraögat och håller upp fotot av sina döda. Rosita Opiasa som förlorade sin son. Pojken Ceejay vars pappa sköts 19 gånger av två maskerade män. Melo som aldrig mer får se sin vän Jocelyn. Det är fotografi som hålls samman genom sitt allvar, sin uppfordrande blick och röda sken. En elegant elegi. Och ett journalistiskt arbete som ser förment enkelt ut – men i själva verket går sin egen väg på det bästa av vis.

Jag tycker personligen att ”Tokhang" som fotobok hade tjänat på om bilderna hade presenterats som diptyker, på ena sidan ett offer och på den andra bilden av den anhöriga (då hade dessutom de viktigaste detaljerna sluppit hamna i vecket). Men någon gång vore det fint att få se "Tokhang" som utställning i stort format och som diptyker.

”Tokhang” är ett projekt av allra högsta internationell klass – som tar både bildjournalistiken och sitt konstnärliga val på stort allvar.

Om bevakningen av Dutertes ”War on drugs” har kunnat kritiserats för spekulation är väl just detta den största vinsten, att det efter sin metamorfos förvandlas till ett djuplodat socialt reportage. En blick på de orättvisor som just Duterte förbiser: att detta i första hand är ett krig mot outbildade och fattiga.