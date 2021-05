Rysk seger i stormötet – och tysk premiärkross

Toppmatch direkt i VM-premiären. Då vann Ryska ishockeyförbundets lag med 4–3 efter slarv i Tjeckien där Michail Grigorenko som avgjorde med endast 19 sekunder kvar. Parallellt vann Tyskland överlägset mot Italien med 9–4.

Både Ryska förbundets lag och Tjeckien har målats upp som favoriter inför VM-turneringen i Riga. I vanlig ordning har ryska KHL-spelare stärkt upp laget som även har kryddats med NHL-förstärkningar i form av bland annat Philadelphias stjärnback Ivan Provorov.

Tjeckien har i sin tur lyckats locka flera NHL-spelare till VM.

Ryska ishockeyförbundets lag tog ledningen i första perioden genom Anton Burdasov men tjeckerna replikerade snabbt via Jakub Flek, till vardags i tjeckiska ligan.

I mittenperioden blev det rysk ledning på nytt följt av en tjeckisk kvittering – men denna gång klev lagets NHL-stjärnor fram. Detroitspelaren Jakub Vrana tog emot en fin passning av Chicagoforwarden Dominik Kubalik, kom fri och sköt säkert in 2–2.

Med mindre än tre minuter kvar att spela av tredje perioden var det Kubaliks tur att bli målskytt. Den gången kvitterade han till 3–3 efter att ryssarna hade tagit ledningen i början av perioden.

Kubaliks mål såg ut att bli matchens sista under ordinarie tid. Men i stället för förlängning såg ett slarvigt tjeckiskt byte till att ge Michail Grigorenko utrymme på vänsterkanten. NHL-forwarden gjorde inget misstag när han tog sig in i zon och sköt in slutresultatet 4–3 via ribban och in, med endast 19 sekunder kvar att spela.

I fredagseftermiddagens andra match vann Tyskland klart mot Italien med 9–4. Moritz Seider, som utsågs till SHL:s bäste back nyligen, gjorde en assist.