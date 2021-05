Svenskar blir miljardärer på Oatlys succénotering

Oatlys debut på New York-börsen blev succéartad och hela företaget värderas nu till närmare 100 miljarder kronor. Det innebär jackpott för flera av bolagets svenska chefer, grundare och investerare. Brödraparet Björn Öste och Rickard Öste äger nu aktier värda 4,3 miljarder kronor.

Det svenska havremjölksföretaget Oatly gjorde under torsdagen sin börsdebut i New York. Noteringspriset var satt till 17 dollar per aktie, men fick en lyckad start på karriären som noterat bolag och stängde på 20,2 dollar på aktie efter en ökning på 19 procent.

Oatlys börsvärde uppgår nu till närmare 100 miljarder kronor, vilket placerar bolaget i samma storleksklass som industriklenoder som SCA och SKF på Stockholmsbörsen. Utöver att en rad internationella investerare berikar sig på noteringen innebär det även jackpott för bolagets svenska chefer och dess grundare.

Efter noteringen äger brödraparet Björn Öste och Rickard Öste till varsin hälft en post som värderas till drygt 4,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 4,4 procent av Oatly, enligt bolagets prospekt som Di läst. I samband med noteringen sålde de dessutom aktier för runt 60 miljoner kronor.

Det var på 1980-talet som Rickard Öste, som var kemiprofessor vid Lunds universitet, såg marknadspotentialen i att producera ett alternativ till mjölk av havre. Efter otaliga försök och experiment lyckades de ta fram en dryck som hade en mild smak, och bra sammansättning av protein, fett och kolhydrater. De tog patent och bildade 1994 bolaget Ceba Foods, som senare skulle bli Oatly, och tre år senare investerade hans bror Björn Öste i företaget.

Men det tog lång tid innan produkterna slog igenom för den breda massan. Det stora lyftet kom först efter 2012 när Toni Petersson tillträdde som vd, ett jobb som han först tvekade över att acceptera. Fyra år senare klev bolaget in på den jättelika amerikanska marknaden, vilket gav verksamheten ännu en skjuts framåt. För besväret har Toni Petersson fått ta del av aktieoptioner i bolaget genom åren, hans ägarandel om 1,5 procent av Oatly värderas nu till över 1,4 miljarder kronor på börsen. Till skillnad mot många andra ägare sålde vd:n inte en enda aktie i företaget vid noteringen, vilket även gäller för finanschefen Christian Hanke som har en post värd 140 miljoner kronor.

Oatly har genom årens lopp fått stöd från flera svenska investerare. Industrifonden gick först in i bolaget 2002 och deras investerade kapital har genom åren uppgått till ungefär 170 miljoner kronor, enligt vad vd:n David Sonnek uppger för Dagens Industri (Di). Under 2016 sålde de två tredjedelar av innehavet, men den återstående posten värderas nu till 1,7 miljarder kronor samtidigt som de säljer aktier för runt 100 miljoner kronor. En annan tidig investerare var Östersjöstiftelsen, som i likhet med Industrifonden har grundats av staten, och deras innehav om 2,8 procent värderas nu till 2,7 miljarder kronor på börsen.

En privat svensk investerare som varit med på Oatlys resa är Gullspång Invest, som Axis-miljardären Christer Brandberg och hans familj står bakom. Deras ägande värderas till 3,7 miljarder kronor på USA-börsen, samtidigt som de sålde aktier för 165 miljoner kronor vid noteringen.

Oatlys två största ägare efter noteringen är det statliga kinesiska bolaget China Resources samt belgiska Verlinvest, som ägs av grundarfamiljen bakom bryggeriet Anheuser-Busch Inbev. Genom ett gemensamt samriskbolag kommer parterna att äga runt 46 procent av Oatly. Den amerikanska finansjätten Blackstone blev delägare i Oatly så sent som i fjol, till en total företagsvärdering om 18,4 miljarder kronor – som nu har stigit med drygt fem gånger. Blackstone gör ett rejält klipp, även om de inte sålde några aktier vi noteringen, och deras ägarandel värderas till 6,7 miljarder kronor.

Fotnot: De nya investerare som klev in i samband med noteringen har under de kommande 30 dagarna möjlighet att köpa ytterligare aktier från de nuvarande ägarna. Di har utgått från att detta erbjudande blir fulltecknat i sammanställningen.