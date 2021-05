De båda verken i Malmö och Budapest har inte mer gemensamt än motivet – och hur originellt är det? Thomas Millroth svarar Channa Bankier som vill att skorna ska tas bort från Davidshallsbron.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Diskussionen om Åsa Maria Bengtssons verk ”Way to go” har spårat ur. Naturligtvis är skorna på Davidshallsbron inte ett plagiat; hon kände säkert inte till Gyula Pauers monument i Budapest. Dessutom har de två verken inget mer gemensamt än motivet: skor. Och hur originellt är det? Flitigt förekommande i konst och populär kultur, från van Goghs kängor till Herreys ”Gyllene skor”. En arketyp som lånar sig till det mesta.

På Davidshallsbron representerar skorna kända personer från stadens nöjes- och kulturliv; stenläggningen förstärker intrycket med sitt vackra mönster som påminner om glamour och röda mattor. Ska vi tala om genealogi för ”Way to go” går den inte via Budapest. En hastig blick på vårt närområde räcker. På 1970-talet turnerade en uppmärksammad internationell utställning med konstnärers dojor, ”Fluxshoe”, som visades på Galerie St Petri i Lund. För att inte tala om Sture Johannessons spridda bok ”S.K.O.”, där bekanta artister porträtteras via sina skor. Tonen är lika lättsamt underhållande som på Davidshallsbron.

Ämnet i Budapest är däremot ett kollektivt brott mot mänskligheten. Men det handlar också om det svåraste av allt efter 1945, att ge Förintelsen ett konstnärligt uttryck. Det finns föregångare. Christian Boltanskis installationer med staplade klädesplagg. Eller då Raffael Rheinsberg fyllde Quergalerie i Berlin med – skor. Så tätt att det knappt gick att förflytta sig: en obeskrivlig smärta som kom mycket nära Paul Celans poesi.

”Way to go” är naturligtvis något helt annat. Åsa Maria Bengtsson har gjort ett uppskattat offentligt verk som bör vara kvar och kompletteras med nya skor framöver.

Slutligen har Linda Fagerström en viktig poäng. Hanteringen av offentlig konst i Malmö är värd kritik: så många exempel på usel planering eller ingen alls. Ja tack till projektledare för stadens offentliga konst.