Doros larmtjänster på väg växa om seniortelefonerna

Trygghets- och larmtjänster för äldre stod för strax under 20 procent av omsättningen när Carl-Johan Zetterberg Boudrie tog över som vd för det skånska telekombolaget Doro. Två år senare har andelen ökat till 40 procent under det senaste kvartalet. Nu vill styrelsen knoppa av affärsområdet Doro Care i ett separat börsnoterat bolag.

Börsnoterade Doro, med huvudkontor ett par kvarter från Malmö central, är mest känt för sina så kallade seniortelefoner. De riktar sig till en äldre målgrupp genom bättre ljud, större knappar och enklare navigering på skärmarna.

Försäljning av seniortelefoner har dock blivit en tuffare utmaning i takt med att gruppen så kallade ”aktiva seniorer” i allt högre grad använder smartphones, det vill säga Iphone eller Android-telefoner istället för Doros enklare modeller med knapptangenter, så kallade ”feature phones”.

– Många som går i pension idag har haft en smartphone i sitt arbete och är ganska vana smartphoneanvändare. De köper inte en telefon från Doro bara för att de fyller 65 år, så till viss del minskar marknaden för oss, säger vd Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

I nästa fas av åldrandet är Doro-telefonerna däremot desto mer konkurrenskraftiga, menar han. Det är när hörsel, syn och fingerfärdighet börjar försämras. Där är även bolagets kunnande om vilka frekvenser som fungerar bäst för äldre som hör sämre en tillgång, både när det gäller att bygga seniormobiler och att skapa nischade larmcentraler för målgruppen.

Det senare är ett område som vuxit snabbt på senare år, sedan det första förvärvet av Kalixföretaget Caretech genomfördes i slutet av 2014. Med på köpet följde en larmcentral i Malmö.

I dag hanterar omkring 150 anställda vid larmcentralerna i Malmö och Kalix omkring 15.000 larm i Sverige per dygn. Dessutom besvaras och åtgärdas ytterligare cirka 10 000 larm i andra länder av larmcentraler i Norge och Storbritannien.

Doro har under de senaste 2-3 åren köpt upp fem företag i Storbritannien, varav tre haft lokala larmcentraler som tagits över. Förvärven handlar i flera fall om bolag som driver hem för äldre, där larmteknik inte är deras kärnverksamhet och omställningen till digitala lösningar innebär stora kostnader.

– Det kräver en hel del arbete, kompetens och teknik för att kunna hantera det, så då väljer de att avyttra istället, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

Han uppger att bolaget med en kvarts miljon anslutna användare i Storbritannien har omkring 13 procents marknadsandel, vilket gör Doro till en av de ledande aktörerna på en uppsplittrad marknad där många lokala bolag driver olika larmtjänster.

– Det finns fortfarande ungefär 200 leverantörer av den här typen av tjänster i Storbritannien, men det är bara ett tiotal bolag som har någon del av marknaden som är relevant. Om du tittar på antalet hushåll som vi tar hand om är vi nu uppe på att vara etta eller tvåa på marknaden.

För att underlätta den fortsatta expansionen föreslår Doros styrelse att bolaget ska delas upp i två separat börsbolag med utgångspunkt i nuvarande affärsområden: ett för seniortelefonerna (Doro Phones) och ett för trygghets- och larmtjänsterna (Doro Care).

– Doro Care har nu växt sig stort nog för att kunna stå på egna ben. För ett eller två år sedan var det inte riktigt så, men inom Doros struktur har det funnits både tillgängliga medel och personer som kunnat driva förvärv samtidigt som Doro varit en trovärdig spelare inom välfärdsteknik, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

När Doro i höstas köpte ett spanskt bolag som utvecklar mjukvara för vårdsektorn delbetalades köpet med Doro-aktier. Tanken är att sådana förvärv i framtiden blir enklare att genomföra, när betalningen kan ske med aktier i ett renodlat bolag inriktat enbart på vårdtjänster.

En annan fördel med att dela upp bolaget skulle kunna vara att underlätta för eventuella köpare som bara är intresserade av ena delen av Doro. Carl-Johan Zetterberg Boudrie vill inte kommentera om det funnits intressenter som velat lägga bud på delar av verksamheten.

– Det har inte inkommit någon formell propå, vad jag vet. Men vi är ett börsnoterat bolag och därmed en möjlig uppköpskandidat. Jag skulle vara förvånad om andra inte tittat på oss under åren. För presumtiva köpare och investerare kan det till viss del bli enklare i och med att strukturen blir renare, svarar han på frågan om det funnits möjliga friare.

Doros telefonförsäljning föll under fjolåret med 26,5 procent till knappt 1,2 miljarder kronor, pressat av coronapandemin. Nedgången har fortsatt under början av det här året. Telefonerna säljs främst via butik och flera av bolagets huvudmarknader har varit mer eller mindre stängda under långa perioder.

Men utmaningar för telefonförsäljningen fanns redan före pandemin.

– Den globala mobilmarknaden faller i värde och volym, så det är inte där vi har tillväxt även om vi har en stark position och vill ta marknadsandelar, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

Samtidigt ökade intäkterna från trygghets- och larmtjänsterna med nära tio procent till 524 miljoner kronor under 2020, trots att flera upphandlingar skjutits fram när kommuner och regioner tvingats fokusera på pandemihantering.

Innebär det att uppdelningen av Doro i själva verket är ett sätt att försöka sälja av telefondelen som lever på en allt tuffare marknad?

– Vi skulle inte ha gjort det här om vi inte trodde på att Doro Phones är ett livskraftigt bolag som kan stå för sig själv. Det är ändå ett bolag som i fjol omsatte i storleksordningen 1,2 miljarder och har en rörelsemarginal på 6-7 procent, så det är ett starkt och lönsamt bolag. Men vi har haft mycket fokus på att växa inom Care-området och då har det kanske inte alltid funnits hundra procents fokus på Phones bästa. Nu får det bolaget en frihet att vidareutveckla sin affär framåt, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie.

Själv räknar han, med sin bakgrund som chef för Doro Care innan han blev finansdirektör och senare vd för hela Doro-koncernen, att fortsätta som vd för det avknoppade tjänstebolaget.

– Det är det naturligaste givet minbakgrund inom Doro Care.

