Hammarby segrare i Stockholmsderbyt

Hammarby tappade ledningen två gånger mot Djurgården. Men tredje gången höll det hela vägen. 3–2-segern i Stockholmsderbyt gör att nykomlingen lyfter i den damallsvenska tabellen.

Det blixtrade och åskade under uppvärmningen – och när derbyt blåstes igång var det i ett blixtrande tempo på Hammarby IP. Hemmalaget gjorde 1–0 redan efter sju minuter när Emilia Larsson med fin precision lyfte in en frispark som Madelen Janogy, med lika bra tajming, nickade in i mål.

Men Djurgården svarade omgående. I minuten efter slog Sara Olai ett inlägg som till slut nådde fram till Elizabeth Addo som sköt in sitt första mål i Djurgårdströjan.

Den första halvleken var intensiv med böljande spel – och den andra halvleken bjöd också den på skiftningar i spelet.

Till den kom Hammarby ut på planen utan sin bästa målskytt Madelen Janogy, som ersattes av Frida Thörnqvist. Inbytta Thörnqvist visade sin löpvilja direkt när hon ordnade en straff fem minuter in i den andra halvleken när hon löpte på en djupledsboll och kapades av Djurgårdsmålvakten Kelsey Daugherty. Från straffpunkten var Emma Jansson hur säker som helst när hon satte 2–1 till hemmalaget.

Djurgården skulle dock komma tillbaka ännu en gång när Hayley Dowd höll sig framme på en hörna och petade in 2–2 efter 77 minuters spel.

Oavgjort kändes kanske ganska rättvist sett till den böljande matchbilden. Men Hammarby ville inte tappa ännu en seger i slutminuterna, vilket hänt tidigare under säsongen. Elsa Karlsson stod för ett inlägg från vänsterkanten, och Emma Jansson placerade in sitt andra mål för dagen – till vilt Hammarbyjubel. Djurgården tryckte på för att kvittera en tredje gång, men Hammarby höll undan och vann med 3–2.