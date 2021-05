Sedan i onsdags genomför Macc People covid 19-vaccineringar i Ängelholm och Arlöv. På båda orterna har stora problem uppstått med förseningar och under lördagskvällen tog vaccinet slut i Ängelholm. Flera personer med bokade tider fick gå hem utan att ha fått sin spruta.

– Jag hade tid vid halv sex. Jag kom in och de sa att vaccinet är slut, berättar Jonas Österlund som är en av de som hade bokat tid hos Macc People i Ängelholm under lördagen.

Hans fru, som var och vaccinerade sig under fredagskvällen, fick vänta på sin spruta i drygt en och en halv timme.

Även Fredrik Johansson hade bokat en tid i Ängelholm under sena lördagseftermiddagen. Han berättar att han åkte dit, stod i kö och när han väl fick komma in berättade personalen att de inte hade något mer vaccin. Till honom sa personalen att de hade räknat fel på antalet doser och bokningar.

– Hur svårt kan det vara? Alla som ska vaccineras finns ju i datorn och man vet hur många doser man får. Bevisligen har man räknat fel, säger han.

Fredrik Johansson är kritisk för att de inte informerade honom förrän han kom till vaccinationsmottagningen, eftersom vaccinet hade tagit slut en stund tidigare. Jonas Österlund berättar att de tog in personer i mindre grupper och därefter meddelade att vaccinet var slut.

– De vågade nog inte berätta det utanför. Det var 30 till 40 personer där, säger Jonas Österlund.

Kenneth Kronohage är delägare av Macc People. Han bekräftar att det har varit problem både med förseningar och att personer inte har fått sina sprutor. Men enligt honom handlar det inte om att de har räknat fel.

– Den leveransen vi har fått av region Skåne är slutvaccinerad i Ängelholm, och det var planlagt att den skulle vaccineras ut idag, säger han.

Han berättar att de som dykt upp vid vaccinationsmottagningen i Ängelholm hade fått ett bekräftelse-sms med sin tid, däremot fanns de inte med i listan över de som skulle vaccineras idag.

Enligt Kenneth Kronohage finns det två möjligheter – antingen är bekräftelse-sms:en förfalskade eller så har det blivit fel i bokningssystemet.

– Vi ska undersöka det och om det är korrekta bokningar så kommer vi att boka in dem manuellt på nya tider för naturligtvis får de högsta prioritet, säger han.

Han berättar att situationen ska undersökas av it-personalen på måndag. Då ska de se om bokningarna är giltiga eller inte.

– Är det så att de har en korrekt bokning och att vaccinet har tagit slut så ska vi se till att de får vaccin. Det vore helt galet annars, de har ju skött detta precis som de ska och ska inte drabbas, säger Kenneth Kronohage.

Utöver att doserna tog slut i Ängelholm på lördagskvällen har Macc People haft en kämpig start som vaccinatör i Skåne. På fredagsförmiddagen utsattes de för en överbelastningsattack som slog ut deras bokningssystem i en kvart. HD och Sydsvenskan har både under torsdagen och fredagen fått in många läsartips om förseningar på vaccinstationerna i Ängelholm och Arlöv.

Macc People förklarar problemen med att det är deras första vecka med covid-19-vaccinering och att det är många processer som måste finjusteras.

– Det här är en inkörningsvecka där vi kör in personal, it-system, flöden, patientsäkerhet och liknande. Det innebär att vi måste stoppa upp flödet ibland för rutinförbättringar eller om det blir fullt i väntområdet, säger Kenneth Kronohage.

– Jag har upplevt att överlag har iallafall 95 procent av de som äntligen har fått sin spruta varit enormt glada och väldigt förstående.

Macc People har kapacitet att vaccinera runt 1 000 personer per mottagning per dag – men hur många som verkligen blir vaccinerade beror på vaccinleveranserna. Sedan mottagningarna i Arlöv och Ängelholm öppnade har de vaccinerat runt 7 000 personer, varav 600 personer i Ängelholm under lördagen.

Macc People kommer även att genomföra vaccineringar i Broby, Hässleholm, Hörby, Osby, Sjöbo, Skurup och Svalöv, men de mottagningarna har inte öppnat än.