Hur kunde det hända? Sällan har frågan varit så befogad som i den härva som nystats upp kring en våldtäktsdömd elevassistent på en grundskola i Malmö.

Men det är inte bara den händelse som nu har fått sin rättsliga prövning som kräver en rejäl genomlysning av skolans rutiner och var det har brustit, vilket nu också ska göras enligt skolkommunalrådet Sara Wettergren (L). Även om det faktum att ett mellanstadiebarn flera gånger har våldtagits på skolans toalett – och att mannen därtill döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande och försök till utnyttjande av barn för sexuell posering – hade varit tungt vägande skäl i sig.

Det häpnadsväckande är att brottet inte förhindrades.

Skolledningen hade redan innan våldtäkterna skedde känt till att elevassistenten brukade ha ett "gränslöst" beteende gentemot barnen. Ett år tidigare hade han till och med stängts av i några dagar för just detta beteende. Sedan öppnades skolans dörrar igen på villkoret att han inte rör några barn: armlängds avstånd. Men ledningen agerade inte vidare, trots att kolleger under polisutredningen vittnat om att de under hösten 2020 såg att elevassistenten återigen betedde sig olämpligt.

Hade det här kunnat ske på en vuxen arbetsplats? Möjligen. Kanske kan det finnas tillfällen mellan vuxna där gränserna är otydliga och en tillsägelse eller avvisning räcker för att lägga det bakom sig och gå vidare.

Men på en mellanstadieskola?

Snabbt gjordes det hela till politik. Under torsdagens kommunfullmäktige i Malmö väckte både Moderaterna och Sverigedemokraterna frågan om hur det egentligen står till med kulturen på grundskoleförvaltningen.

"Du har ingen som helst orsak till att anklaga någon på förvaltningen för att ha felat vid just det här tillfället", svarade skolkommunalrådet en upprörd John Eklöf (M), andre vice ordförande i grundskolenämnden.

Men någon har felat. Och inte bara det – någon har utsatt barnen för direkt fara genom ett agerande som i bästa fall bara var slappt.

"Jag känner att man har försökt tysta ner det här för att skydda skolans rykte. Man har förminskat det jag och mina kollegor har sett", säger en anställd till denna tidning.

Vilket också styrks av att vårdnadshavare till barnen på skolan först på onsdagen – samma dag som tidningens publicering – blev informerade om elevassistentens våldtäkter.

Kanske för att skydda det utsatta barnet. Kanske i förhoppningen att ingen skulle granska skolledningens agerande.

Men mitt i detta står alla barn som borde kunna vara trygga i skolan, kunna lita på att berättelser tas på allvar och på att de vuxna som ska ta hand om dem går att lita på. Har det gällt på mellanstadieskolan i Malmö? Skolledningens agerande och de händelser som nu har sett dagens ljus tyder tyvärr på motsatsen.