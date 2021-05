Är padel på väg att bli en ny folksport?

Kristoffer Jonzon är diversearbetare i kulturvärlden. Kanske har du sett honom i showen ”100 års hits” på Victoriateatern. Eller som quizmaster på Babel eller Mejeriet. Eller på standupklubben Under jords scen.

I mars 2020 lade han upp en video på Facebook där han framförde en nyskriven liten sång. Den handlade om vad som hände när en man i Kina fick för sig att äta en fladdermus, och hur det påverkade honom på andra sidan jorden, han som livnärt sig på ”nöjenas estrad”: ”Nu sitter jag här utan jobb och känner mig rätt dum. Har inget att torka arslet med och kalendern den är tom.”

– Jag fick lite panik när jag kände att det var på allvar, säger Kristoffer Jonzon. Jag skulle bland annat ut på en liten turné med Riksteatern, jag hade skrivit musik till en teaterpjäs. Men den ställdes ju in. ”Detta är ju det enda jag kan”, tänkte jag.

Fast det där sista skulle visa sig vara en sanning med modifikation.

Han kunde ju faktiskt något annat.

Ett drygt år senare står Kristoffer Jonzon och portionerar ut lobb-bollar till fyra tonårskillar på Padelcourt No 9 i Höllviken. Han skriker saker som ”Vi kör några over head till!”, ”Håll tempot!” och ”Bra bandeja!” medan bollarna flyger kors och tvärs över den av glasväggar och staket omgärdade banan.

Aktiviteten är lika febril på banorna intill.

– Det här är mitt liv nu, säger Kristoffer Jonzon som också driver podden Padelsnack.

Precis som på scenen, berättar han, är hans styrkor på padelbanan snarare känslan än tekniken. Men han har också koll på det taktiska eftersom han har hållit på med sporten så länge. Och med ”länge” menar han sedan 2016.

Det säger något om padelns explosiva utveckling. När Kristoffer Jonzon och hans flickvän testade padel på Kirseberg 2016 hade blott 13 000 unika spelare bokat en bana i Sverige, enligt Svenska padelförbundet. Idag är hans flickvän Anna Åkerberg med i landslaget, och han själv lyckades få ett jobb som padeltränare när kulturlivet stängde ner.

– Det här vet jag inte om jag vill att du skriver, eller jo, det kan du göra – det är bra betalt, säger Kristoffer Jonzon.

Fattas bara annat. Padelcourt No 9 är en flådig anläggning med fyra banor – som nästan alltid är bokade (och då har de öppet 06-00). Före detta fotbollsspelaren Markus Rosenberg, en av delägarna, är bara en i raden av entreprenörer som har täljt guld i padelbranschen de senaste åren.

2020 hade närmare en halv miljon svenskar testat på sporten. En ökning med 300 000 på ett år. Och inte vilket år som helst.

Nej, pandemin har knappast hindrat padelns framfart. Tvärtom. Medan kulturvärlden och övriga idrotts-Sverige har krisat som aldrig förr har padeln kört på som om det inte fanns någon morgondag. I höstas dansade sporten in i Globen med ett soligt leende och smällde upp fjorton banor. Detta fick Alex Schulman att ryta ifrån i Expressen. Under rubriken ”Vi får aldrig glömma 2020-talets idioti” ondgjorde han sig över att hans egna barns sportaktiviteter pausats medan padelspelarna tycktes obekymrade om pandemin: ”Vi andra känner oro, för smittan, för världen, vi går in i depressioner. Men inga älskar livet mer än padel-spelarna just nu.”