”Thunder in my heart”: Nära full pott, Amy Deasismont!

Camilla Larsson golvas av serien på Viaplay.

Thunder in my heart TV-SERIE. DRAMAKOMEDI. Sverige, 2021. Skapare: Amy Deasismont. Regi: Anders Hazelius, Sanna Lenken, Amy Deasismont. Med: Amy Deasismont, Alexander Abdallah, Julia Lyskova, Helen Sjöholm, Max Ulveson, Gustaf Hammarsten. Längd: 8 avsnitt/0.30. Viaplay.

Amy Deasismont har visat att hon är en begåvad skådespelare, som ätstörda och manipulativa storasyster Katja i Sanna Lenkens ”Min lilla syster” och som självupptagna flickvännen Melissa i Lukas Moodyssons ”Gösta”. Nu debuterar hon som serieskapare och manusförfattare. Och jag är helt golvad.

”Thunder in my heart” är lite som en yngre version av Josefine Bornebuschs ”Älska mig”, fast med större svärta och smärta, och mer nerv. Serien kretsar runt, eller snarare befinner sig tätt intill Sigge (Deasismont), som just flyttat hemifrån och flyter runt i tillvaron: drar in pengar genom ett kaféjobb, hänger med kompisgänget och trasslar sig in och ut i olika kärleks- eller liggrelationer. I bakgrunden finns en jobbig familjesituation med en pågående skilsmässa, en narcissistisk, opålitlig pappa, en tilltryckt, vissnande mamma och en livfull lillebror, som Sigge älskar över allt annat. Men allt det där vill hon inte prata om – inte ens med sina närmaste vänner.

Regissören Anders Hazelius (avsnitt 1–5) sätter tonen direkt genom det som är hans styrka; kameran kryper nära, nära, fångande något slags levande, fladdrande, flyktig intimitet. Ibland pågår scenerna för evigt, ibland flimrar de förbi. Det är unga stora känslor, allt är på riktigt och måste omfamnas. Seriens musik är satt därefter, med en fingertoppskänsla av guld.

Och som Amy Deasismont spelar. Hennes ansikte är i ständig rörelse, det bubbliga skrattet och den utlevande euforin ligger nära de sprutande tårarna och ilskeutbrotten. Och ibland – panikångesten, tätt sammanlänkad med pappans svek och klyschiga sms. Har man åska i hjärtat så måste det märkas också på utsidan. (”Thunder in my heart” är en gammal hit av Leo Sayer, som Deasismont har vuxit upp med.)

I skildringen av kompisgänget kan man hitta ett visst släktskap med Michaela Coels ”I may destroy you”, minus formmässiga stilgrepp och manér. Den som inte redan hade fallit för Alexander Abdallah som Salim i ”Snabba cash” kommer att göra det nu. Här spelar han kompisen Sam (eller är det verkligen bara kompis han är?), som tar hand om sin sjuka pappa, men också Sigge, när hon blir för full, eller liten som ett barn. Poddaren Julia Lyskova imponerar stort i sin första roll, som den bullriga bästisen Antonia som ibland tröttnar på att Sigge oftast tar störst plats. Trions inbördes relationer är så tonsäkert skildrade, dialogen så äkta och glidningarna mellan kärlek, närhet och irritation, avundsjuka, svartsjuka så sömlösa. Gustaf Hammarsten (i sin bästa roll?) och Helen Sjöholm, som föräldrarna, ger i sin tur en smärtsam inblick i ett annat av livets knepiga skeden. Det medelålders uppvaknandet – när inget blev som man trodde – och det är dags för förvirrad omstart, med smärtsamt bagage.

”Thunder in my heart” handlar om familj, identitet, kärlek, sex (underbara sexscener, av alla de slag) och att våga bli vuxen, våga se och stå upp för sig själv. Men allra mest är den en påminnelse om att inget går upp mot riktig vänskap, sådan där livsviktig som klarar rejäla bråk och utfall och alltid finns kvar när resten av världen gungar.

Det här är nära full pott. Jag både längtar till säsong två och hoppas att det aldrig blir någon, för det här blir svårt att toppa.