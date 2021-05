Detta hände när du sov.

Skåne

E6 helt öppen igen

Arton dagar av omledd trafik blev till tolv. Klockan 05 på måndagsmorgonen öppnade E6 för trafik igen. Anledningen till stängningen var att ytterligare en motorvägsbro skulle komma på plats vid trafikplats Alnarp.

Sverige

Två döda i Stockholm

Två män hittades döda inomhus på skilda platser i södra Stockholmsområdet under söndagskvällen. Polisen har under natten utrett båda dödsfallen som mord.

Världen

Larm om statskupp i Samoa

En regeringsledare som vägrar avgå efter en valförlust och en opposition som kallar läget för ”en kupp”. Det politiska läget i Stillahavsnationen Samoa har förvärrats och polis omringar parlamentet.

Ekonomi

Uppåt på börsen i Tokyo

Förväntan på förnyade coronarestriktioner och spänd förväntan på bitcoinpriser fick Tokyobörsen att stiga när portarna slogs upp för veckans handel. Nikkei 225-index gick upp 0,3 procent under måndagsmorgonen och det bredare Topixindex steg nära 0,5 procent.

Nöje

Storvinnare på Billboard-gala

The Weeknd kammade hem tio priser under Billboard Music Awards som hölls i Los Angeles under natten. The Weekend utsågs bland annat till både bästa artist och bästa manliga artist. Bästa kvinnliga artist blev Taylor Swift och bästa grupp BTS.

Sport

50-årig veteran skrev golfhistoria

Phil Mickelson höll undan. Den 50-årige veteranen spelade hem PGA-mästerskapen och är nu tidernas äldste majorvinnare. – Jag har hela tiden trott att det var möjligt, även när alla sade att det inte var det. Jag hoppas att det här kan inspirera andra, säger han efter segern.