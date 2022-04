I USA har vänstern och högern bytt plats i synen på yttrandefrihet

Jefferson ansåg att det var orätt att använda allmänna medel för att stödja en viss trosriktning – och inte minst att göra medborgerliga rättigheter beroende av en viss tro.

Efter en lång strid infördes religionsfrihet i Virginia 1786 och lagen – som Jefferson själv skrev – ”tog under sina vingars skugga juden och hedningen, den kristne och muhammedanen, hindun och den otrogne av varje trosbekännelse.”

I boken ”Thomas Jefferson: the art of power” av Jon Meacham finns en intressant beskrivning av hur Jefferson argumenterade för sin sak. För trots sin skeptiska inställning till religion tog han spjärn i ett teologiskt argument. Kyrkan, menade Jefferson, skulle inte behöva vara beroende av statligt tvång. För vad sa det i så fall om religionen? Det var väl inget gott betyg för Gud om han behövde få stöd av en mänsklig regering?

Tre sekler senare rasar en ny debatt om friheter i USA. Den har ännu inte kommit till Sverige, men eftersom den handlar om de medieplattformar som är så viktiga i svensk politik – framförallt Twitter och Facebook – kommer den att påverka även oss. Bakgrunden är att teknikföretagen de senaste åren har visat sig allt annat än neutrala i vissa politiska frågor. Vid flera tillfällen har de fattat handgripliga och kontroversiella beslut om vilka uppgifter som får spridas i nätverken.

Mest uppmärksammat är fallet Hunter Biden, president Joe Bidens son. Tjugo dagar före valdagen 2020 publicerade New York Post ett avslöjande om att Hunter Biden – som då var styrelseledamot för ett ukrainskt oljebolag – för egen vinning hade fört samman sin far, vid tillfället vicepresident, med en kollega. Av rädsla för att avslöjandet var en del av en ”rysk påverkansoperation” stängde Twitter helt sonika av New York Post – och blockerade användare som spred artikeln. Även Facebook begränsade spridningen av artikeln. Nu – över ett år senare – visar det sig att uppgifterna i New York Post-texten var sanna.