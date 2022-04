Firma försökte lura 82-åring på sin lägenhet – så undviker du att drabbas

Den 82-årige mannen behövde hjälp att köra lite saker från sin lägenhet till återvinningen. Han anlitade ett företag som tog med sig möblerna men dumpade dem på en cykelväg i Lund. Även hans bankkort försvann i samband med firmans besök och flera uttag gjordes. Dessutom hävdade en person med koppling till företaget, att 82-åringen skrivit under ett gåvobrev för att skänka sin bostadsrätt till honom. Om detta har du kunnat läsa i flera artiklar i Sydsvenskan. För en tid sedan avled den 82-årige mannen, och hans arvtagare har fått överta tvisten.

– De fick in en anmälan om överlåtelse av hans bostadsrätt till en okänd person. Tack vare att styrelsen var både alert och engagerad, så förstod de att något inte stod rätt till. De ska all heder för det. Hade de godkänt ägarbytet hade det blivit betydligt svårare, berättar Lisa Renntun.

Du ska aldrig släppa in någon oinbjuden i din lägenhet

Samma firma har under en tid delat ut reklamblad i Malmö där HSBs logga är synlig. Allt för att ge sken av att det finns ett samarbete.

– Vi har naturligtvis inget samarbete med dem och det har vi gått ut med till våra medlemmar. Vi har även meddelat firman att ta bort vår logga från deras kommunikation, säger Lisa Renntun.

Vet ni om någon mer boende hos er råkat illa ut?

– Medlemmar har tidigare hört av sig till oss och berättat att de har blivit illa behandlade av företaget. Sedan har vi fått en del samtal från medlemmar som undrar: "Vem kan jag släppa in i min lägenhet?" eller “När måste jag släppa in någon?” Men du ska aldrig släppa in någon oinbjuden i din lägenhet.

