Smaka på Bornholm – ovärdeliga tips för en kulinarisk resa

På Rainforest Chocolate på Slusegård hittar du choklad från ägarfamiljens egen odling på Fiji, garanterat producerad utan tvångs- eller barnarbete. Är du fortfarande inne på sötsaker tittar du in hos de numera internationellt erkända Bülows Lakrits som öppnade upp sin första butik just i Svaneke på Bornholm för 15 år sedan. I Svaneke hittar du även Bornholms Ismejeri med sin fantastiska glass tillverkad på lokala råvaror i säsong och med innovativa smaker, varför inte prova smaker som kastanj eller lavendel. En annan glasstillverkare med likande filosofi är Sandvig Is Kalas som har sin butik in vid havet och bjuder på en fantastisk utsikt till de goda smakerna.