Amerikanska storfilmer piratvisas i Ryssland

På biografer runt om i Ryssland kan publiken just nu se amerikanska filmer som "The Batman" och "Röd" – i form av piratvisningar, skriver The New York Times. Det nygamla Sovjetfenomenet är en reaktion på att filmbolag som Disney och Warner Media i mars beslutade att pausa alla filmpremiärer i Ryssland i protest mot landets invasion av Ukraina.